عشاق الموسيقى الصينية بالكويت على موعد الليلة مع أمسية فلكلورية فريدة من نوعها بمركز اليرموك الثقافي تنظمها سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت وتقدمها أوركسترا موسيقى ايليغانت الصينية التي أسستها وانغ لونغ في مركز شنغهاي للفن الشرقي عام 2008.

قدمت الأوركسترا منذ انشائها نحو 200 حفل موسيقى وحظيت بتقدير عال من محبي الموسيقى ومن الموسيقيين المحترفين ووسائل الإعلام، خاصة أنها تقدم فنا راقيا يشكل صورة بانورامية ومبتكرة لجمال وسحر مجموعة من المقطوعات الموسيقية التقليدية والأزياء والثقافة الصينية.

ومؤسسة الأوركسترا ومديرتها الفنية وانغ لونغ خريجة كونسرفتوار الموسيقي المركزي في بكين عام 1997 وعملت عازفة سولو في أوركسترا شنغهاي الصينية بين العامين 1997 و2006، وفي عام 1998 قدمت حفلا ناجحا في مركز لينكولن في نيويورك مع زميلها ارهو ماتر مين هويفن. كما شاركت في عدد كبير من المهرجانات الموسيقية في كوريا وأميركا والهند واليونان.

يذكر أن فرقة أوركسترا موسيقى ايليغانت جرى اختيارها في عام 2016 لتقديم موسيقى صينية تقليدية في معبد الأقصر بجمهورية مصر العربية أمام رئيسي مصر والصين، وبمناسبة الحفل الافتتاحي لعام الثقافة الصينية ـ المصرية.