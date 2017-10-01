رجح باحثون أن أجهزة كمبيوتر ماك من إنتاج شركة آبل تواجه تهديدا أمنيا بسبب تقادم أحد البرمجيات التي تساعد في عملها.

وفحصت مؤسسة ديو سيكيوريتي، المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، 74 ألف كمبيوتر من طراز ماك، لتجد أن نسبة 4.2% تعمل بإصدارات غير آمنة من البرنامج.

وتوقعت المؤسسة أن النسبة في أجهزة الكمبيوتر من طراز ماك على مستوى العالم ستكون مماثلة، وأن مستوى الخطر يزيد بين أجهزة سطح المكتب الأخرى.

ورحبت آبل بنتائج البحث، مؤكدة أنها تعمل على تحسين عمليات تحديث الأجهزة التي تنتجها.

وفي بحثها، فحصت ديو سيكيوريتي أجهزة نسخا من برمجية معروفة باسم «واجهة البرمجيات الثابتة القابلة للتمديد» (EFI) في عدد كبير من أجهزة ماك المستخدمة حاليا.

وقال ريتش سميث، رئيس قسم الأمن في ديو سيكيوريتي، إنه «الجزء الأول من الشفرة الذي يبدأ العمل بمجرد الضغط على مفتاح التشغيل».