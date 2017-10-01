خلصت دراسة حديثة إلى أن حمل مشتريات خلال التسوق أو القيام بأعمال البستنة أو الكنس يمكن أن تساعد كبار السن في العيش حياة صحية لفترة أطول، حسب خبراء بارزين في العلاج الطبيعي.

وحذر هؤلاء الخبراء ملايين من كبار السن بأنهم يخاطرون بالسقوط أرضا لأنهم فشلوا في المحافظة على قوتهم.

وقال الخبراء ان ربع من تجاوزت أعمارهم 65 عاما لا يقومون بأي تمارين رياضية للحفاظ على قوتهم.

حسب جمعية المعالجين الطبيعيين. وحذر الخبراء من أن التسوق عن طريق الإنترنت يعني أن عددا أقل من الناس يحملون أغراضهم إلى منازلهم.

ويقول المعالجون الطبيعيون إنه لا يوجد إدراك كاف للحاجة إلى محافظة الأشخاص على قوتهم وهم يتقدمون في العمر.