تحول مؤتمر لحزب الاستقلال المغربي إلى ساحة لتبادل العنف والشجار، وذلك بعد اندلاع مواجهات حادة بين أنصار المرشحين لمنصب الأمين العام للحزب، المنتهية ولايته، حميد شباط، وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، نزار بركة، والذي يحظى بثقة أغلب القياديين داخل الحزب، استخدمت فيها الكراسي والصحون، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من داخل المؤتمر، الذي عقد في مطعم بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط، تراشقا بالكراسي والصحون بين أنصار المرشحين، حيث اندلعت المواجهات أثناء تناول العشاء بعد أن تم إلقاء مجموعة من الشعارات من طرف أنصار شباط الذي تم حمله على الأكتاف، ليرد أنصار نزار بركة بحمل مرشحهم كذلك على الأكتاف، وتبدأ المعركة.