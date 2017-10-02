قالت مساعد أمين عام مركز الملك عبدالله للحوار الوطني آمال المعلمي، أن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث غير ممكنة، مشيرة إلى أن هناك نص شرعي يقطع بأن نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث.

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معها فضائية "فرانس24" رداً على سؤال المذيع عن رأيها في منع تعدد الزوجات، بأن الشرع أباح للرجل الزواج حتى 4 زوجات، لكنه وضع في ذات الوقت اشتراطات ومحاذير كثيرة.



وأكدت أن الميراث وتعدد الزوجات لا مكان لرأي شخصي فيهما ولا قيمة للرأي الشخصي تجاه ما أباحه الشرع.



ولاقت إجابات المعلمي استحساناً من قبل الناشطين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرها الكثيرون إجابات قاطعة وذكية.