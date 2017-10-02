ذكر تقرير مصور نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ثرياً عربياً قام بشراء شقتين في العاصمة البريطانية لندن بسعر خيالي.

وأشار التقرير إلى أن شيخاً عمانياً اشترى شقتين فاخرتين في لندن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار).

وأضاف التقرير أن الرجل ثريّ جداً، واشترى الشقتين في حي نايتسبريدج الشهير، في لندن، بمبلغ خيالي، جعل شقتيه الأغلى في تاريخ المنطقة.

وبلغ ثمن الشقة الأولى 17 مليون جنيه إسترليني، وتبعد 10 دقائق سيراً على الأقدام عن الشقة الثانية المخصصة لموظفيه، والتي بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه، بحسب "ديلي ميل".