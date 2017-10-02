رفعت الزوجة قضية طلاق على زوجها إضافة إلى قضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها



اكتشفت زوجة أردنية بالصدفة أن زوجها يخونها مع صديقتها، من خلال تقرير تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية الأردنية.

وتضمن التقرير الميداني، لقطات لمقهى في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.

وفوجئت الزوجة خلال مشاهدتها البرنامج الذي بث التقرير، أن زوجها ظهر فيه لثوانٍ يجلس في ساحة خارجية لأحد المقاهي وبرفقته صديقتها، وفقًا لموقع "سواليف" الأردني.

وقامت الزوجة بعد ذلك بمواجهة صديقتها، التي اعترفت لها بالواقعة وأنها على علاقة بزوجها بعد أن وعدها بالزواج منذ فترة طويلة، ولا يزال يماطل حتى الآن.

وعلى إثر ذلك، رفعت الزوجة قضية طلاق على زوجها، إضافة إلى قضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها.