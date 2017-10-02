عادة لا تستطيع النساء إخفاء أعراض المخاض، ولمَ تخفها وهي الإيذان بالولادة، إلا أن المذيعة الأميركية ناتالي باسكواريلا مقدمة النشرة الإخبارية على قناة NBC News 4، اضطرت إلى إخفاء آلامها على الهواء مباشرة، بعد أن فاجأها المخاض أثناء تقديم فقرتها، فما كان منها إلا أن ضحكت بصوت عال.

ولم ينتبه زملاء المذيعة لآلامها، وبالطبع لم ينتبه المشاهدون، إلا بعد انتهاء الفقرة حينما أخبرتهم أنها على وشك الولادة، ومن ثم نقلت إلى المستشفى لتخضع للولادة.

أنجبت باسكواريلا مولوداً ذكراً، قبل الموعد المحدد لها طبياً، فقد نشرت قبل أسبوع صورة لها تظهر حملها، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قائلة أن "موعد الولادة بعد شهر من ذلك الحين".