تجري شركة "ماترنات" تجارب على طائرة من دون طيار في سويسرا قصد توصيل ونقل الأدوية بين المستشفيات، بحسب ما ذكر موقع فوتيريزم.

ويمكن لهذه الطائرات حمل أدوية يصل وزنها إلى 1.8 كلغ، باعتبارها طائرات صغيرة الحجم.

ونقل الموقع عن الشركة قولها إنها تسعى إلى نقل مواد أخرى عبر هذه الطائرات، غير أن البداية ستكون عبر نقل أكياس الدم والأدوية بين المستشفيات.

ومن جانبه أكد موقع "وايرد" أن الأدوية يتم شحنها في علب بحجم علب الأحذية، قبل نقلها إلى إحدى الطائرات من دون طيار التي تبدأ مباشرة عملية التوصيل.

وبحسب الشركة، فإن طائراتها يمكن أن تطير لمسافة تصل إلى أكثر من 19 كلم، كما بإمكانها التعرف على المسالك المختصرة في الجو.

تتمتع هذه التقنية بنفس نظام الطائرات في الحالات الاستعجالية، حيث يمكن متابعة موقعها باستمرار.

وتساهم هذه الطائرات في تسريع عملية التوصيل، بعد أن كانت المستشفيات تعتمد في السابق على عمليات تقليدية بواسطة شركات شحن.





