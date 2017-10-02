إن كنت تستخدم شبكة فيس بوك الاجتماعية من خلال متصفح كروم على جهازك الشخصي، فإليك 4 إضافات مميزة يجدر بك تثبيتها.

Facebook Video Downloader

Facebook Video Downloader هي إضافة تتيح للمستخدمين تنزيل فيديوهات فيس بوك وحفظها على أجهزتهم لمشاهدتها لاحقاً.

بعد تثبيت الإضافة على متصفح كروم، ستظهر لك أيقونة التنزيل أسفل الفيديوهات التي تشاهدها على موقع فيس بوك، كل ما عليك فعله هو الضغط على هذه الأيقونة وسيتم تنزيل الفيديو مباشرة على جهازك.

Facebook Friends Memo

إن كنت تقوم بإضافة الكثير من الأصدقاء على فيس بوك، فهذا يعني أنك بعد فترة من الوقت لن تتذكر كيف تعرفت بهؤلاء الأصدقاء أو لماذا قمت بإضافتهم.

إضافة Facebook Friends Memo تتيح لك إضافة ملاحظات إلى الملف الشخصي للأصدقاء المضافين لديك، مثل تدوين سبب إضافة صديق معين أو كيفية الالتقاء بهذا الصديق وغيرها من الملاحظات التي لا ترغب بنسيانها حول الأصدقاء على فيس بوك.

وبمجرد تثبيت الإضافة وتدوين الملاحظات حول صديق معين، فإن هذه الملاحظة ستظهر لك مباشرة عند زيارة الملف الشخصي لهذا الصديق عند تصفح فيس بوك على كروم.

Better Facebook

مع إضافة Better Facebook سيكون بوسعك تخصيص موقع فيس بوك أثناء التصفح على غوغل كروم وفقاً لما يلائمك.

فمثلاً يُمكن من خلال الإضافة تخصيص الخطوط والألوان والتخطيط والصور، وإضافة الخلفيات للصفحة وإزالة الإعلانات المزعجة من الشريط الجانبي وغيرها.

FB ad blocking

أما إن كنت تنزعج من الإعلانات المختلفة التي تظهر لك في موقع فيس بوك، فيمكنك الاعتماد على إضافة FB ad blocking الخفيفة، والتي تتيح لك منع الإعلانات بكافة أشكالها على فيس بوك.