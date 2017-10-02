إذا سارت الأمور حسب الخطط التي وضعها الملياردير ورائد الأعمال الشهير إيلون موسك، فإن البشر سوف يقيمون أول مستعمرة لهم على كوكب المريخ في عام 2024.

وحدد موسك ملامح خطته الجريئة خلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في مدينة أديلايد الأسترالية اليوم الجمعة حيث أعلن عن تطوير صاروخ وسفينة فضاء جديدين يحملان الاسم الكودي “بي.إف.أر” لنقل ما يصل إلى 120 شخصا إلى الكوكب الأحمر.

وقال موسك إن شركته “سبايس إكس” تهدف إلى إنزال سفينتي شحن فضائيتين على المريخ بحلول عام 2022 لتوصيل معدات الطاقة والتعدين وأنظمة دعم الحياة إلى الكوكب استعدادا لاستقبال الرحلات المستقبلية.

وفي إشارة إلى التاريخ الذي حدده بعد خمس سنوات من الآن، قال موسك إن هذا التاريخ “ليس خطأ مطبعيا”.

وذكر أنه بعد عامين من 2022، سوف تصل أول سفينة فضاء تحمل أطقما إلى المريخ، حيث تستغرق الرحلة حاليا إلى الكوكب الأحمر حوالي ثمانية أشهر.

وأشار موسك إلى أن شركة سبايس إكس سوف تبدأ في بناء أول سفينة فضاء بحلول منتصف العام المقبل، وأنه سوف يتم خفض التكلفة عن طريق إعادة استخدام المكونات والاعتماد على تقنيات مطورة.

وهذه هي الدورة الـ68 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية. وقوبل إعلان موسك بإشادة من بعض العلماء الحاضرين.

وقال شارلي لاينويفر وهو أستاذ مساعد في علوم الأرض بجامعة أستراليا الوطنية: “يبدو أن إعادة الاستخدام والتدوير يقع في لب النهج الجديد الذي يتخذه موسك والعلم وراء هذا واقعي”.

وأضاف: “الجزء غير الواقعي، الشيء الذي يعيقنا، لطالما كان إيجاد الإرادة السياسية للاستثمار في الفضاء”.

وقالت جاسمينا لازنديج-جالواي، وهي محاضرة في الفيزياء والفضاء في جامعة موناش، إن “الإطار الزمني طموح، ولكن لا يبدو الأمر مستحيلا”.