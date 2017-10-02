صدر حكم بالسجن بحق امرأة أميركية من ولاية أيوا تركت أطفالها الأربعة بمفردهم في المنزل حتى تقوم بجولة سياحية في أوروبا تستغرق 11 يوما، إذ أدانها القضاء بتهمة تعريض أطفال للخطر.

وسافرت الأم وتدعى إيرين لي ماكه (30 عاما) من مدينة جونستون في ولاية أيوا الأميركية إلى ألمانيا في 20 سبتمبر دون أن توفر رعاية لأطفالها، وهم أربعة بينهم اثنان يبلغان من العمر 12 عاما وآخر عمره 7 سنوات والطفل الرابع 6 سنوات. وقالت شرطة جونستون إن مسدسا كان في المنزل.

وقالت جانيت ويلوردينغ، وهي متحدثة باسم المدينة التي تقطنها 22 ألف نسمة، «مرت على الشرطة وقائع ترك أطفال بمفردهم وخروج الوالدين، لكن السفر إلى دولة أخرى أمر مختلف تماما».

واحتلت الأنباء عناوين بعض الصحف في إنجلترا ووصفت صحيفة «ديلي ميل» ماكه بأنها «أسوأ أم في الولايات المتحدة» كما كتب لها البعض نفس التعليق عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك».

وعثرت الشرطة على الأطفال في المنزل يوم 21 سبتمبر وأبلغت أجهزة حماية الأطفال ثم اتصلت بماكه في ألمانيا وأمرتها بالعودة. وكانت الأم تعتزم العودة يوم الأحد.

وذكر اللفتاننت لين أسويجان قائد شرطة جونستون أن تدوينات للأم على وسائل التواصل الاجتماعي توضح أن الجولة كانت لأغراض الترفيه.