قررت الحكومة السويسرية البدء بتنفيذ أول مشروع من نوعه في العالم بنقل نظام النقل البري من على سطح الأرض إلى شبكة من الأنفاق تحت الأرض.

ويتولى عدد كبير من العربات الصغيرة الذاتية الحركة (الكبسولات)، نقل البضائع بين مختلف المدن السويسرية.

وأسندت السلطات السويسرية المشروع إلى شركة «كارغو سوس تيرين» (وتعني النقل تحت الأرض)، ويفترض ان يكتمل بناء شبكة الأنفاق الصغيرة تحت الأرض في سنة 2045، وأن تنهض بمهمة نقل ملايين البضائع المختلفة بين المدن ومن خارج المدن إلى مراكزها.

وقال بيتر سوترلوتين الخبير في النقل ورئيس الشركة، ان سويسرا تريد أن تظهر للعالم كيف يبني حركة نقل البضائع في المستقبل. وأضاف ان المشروع يتضمن بناء شبكة من الأنفاق طولها 450 كم تحت الأرض تربط بين المدن السويسرية، وهي مسافة كافية بالنسبة إلى بلد صغير المساحة مثل سويسرا.