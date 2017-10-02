صرح اللاعب الدولي الإسباني و مدافع نادي برشلونة "جيرارد بيكيه"، أنه مستاء للوضع الحالي الذي تعيشه مقاطعة كاتالونيا، و أنه مستعد لاعتزال اللعب دوليا مع منتخب بلاده المنتخب الإسباني.



حيث شهدت اليوم الأحد 1 أكتوبر 2017 مقاطعة كاتالونيا أحداثا مأسوية و ذلك قبل إنطلاق مباراة الجولة السابعة من ذهاب الدوري الإسباني التي جمعت برشلونة ب"لاس بالماس" وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر.



و شهدت المقاطعة الكاتالونية أحداث شغب بين الكتالونيين وقوات الأمن خلال القيام بعملية الاستفتاء التي نظمها الإقليم من أجل الانفصال عن إسبانيا.



وقال بيكيه بعد المباراة بأنه مستعد كامل الإستعداد لاعتزال اللعب دوليا مع المنتخب الإسباني، في حالة ما إذا كان مدرب المنتخب"جولين لوبيتيجي" أو أي شخص من الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعتقد أنه يمثل مشكلة أو سببا للضيق لأنه متأكد أن الكثير في إسبانيا يؤمنون بالديمقراطية .



كما عبر أنه ضد كل الممارسات التي تقوم بها الحكومة الحالية لإبطال عملية الاستفتاء.



وأضاف اللاعب، وعيناه تدمعان بأنه شديد الفخر بالشعب الكاتالوني.