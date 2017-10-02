أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم الاثنين، أنها ستكشف الخميس المقبل اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب ليخلف بوب ديلان الذي أثار اختياره الجدل.

وقالت على موقعها الإلكتروني "قررت الأكاديمية السويدية إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب يوم الخميس في الخامس من اكتوبر عند الساعة 13,00 (الساعة 11,00 ت غ).

وسيسمح هذا الإعلان لأعضاء الأكاديمية الثمانية عشر طي صفحة ديلان الذي أثار اختياره جدلا خصوصا وان هذا المغني والمؤلف الأميركي لزم الصمت طويلا قبل أن يقبل بالمكافأة.

وتراهن الأوساط الأدبية السويدية على اختيار فائز توافقي.

وقال كليمنز بولينغر الناقد في صحيفة "سفينسسا داغلاديت "يجب الا نتوقع اعلانا مثيرا" هذه السنة. الا ان التكهن باسم الفائز ليس بالامر السهل.

وكثيرا ما تطرح أسماء الأميركي دون ديليلو والإيطالي كلاوديو ماغريس أو الكيني غوغي واتيونغو والكندية مارغريت اتوود (كندا) وادونيس (فرنسا/لبنان/سوريا). يضاف اليهم عاموس عوز ودافيد غروسمان (اسرائيل) واسماعيل كاداري (البانيا) وميشال ويلبيك (فرنسا).

وترفق الجائزة بتسعة ملايين كورون سويدية (940 ألف يورو) وتسلم في مراسم رسمية في 10 ديسمبر في ستوكهولم.