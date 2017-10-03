ألقت الشرطة اللبنانية القبض على رجل امتهن ابتزاز الأموال من النساء والفتيات، بعد تصويرهن في أوضاع “خاصة” بعد التحايل عليهن برغبته بالزواج.

ووفقًا للشرطة فإن "الشاب كان يقوم بعد الارتباط بالفتاة بالاحتفاظ بصورها الخاصة بهدف ابتزاز المال منها لاحقًا عبر التهديد بنشر هذه الصور إذا لم يتم دفع الأموال له".

وكشفت الشرطة اللبنانية، أنها ألقت القبض على الشخص المعني وتبيّن أنه من مواليد العام 1977 في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد ادعاء مواطنة من ضحاياه عليه، ودعت كل النساء اللواتي تضررن من العمليات الاحتيالية والابتزازية التي ارتكبها للتعرف عليه في سجن المديرية.

وقالت الشرطة إن المرأة التي بادرت بالادعاء عليه، قامت بذلك بعد أن قام بالتقاط صور لها وهي عارية، ثم ابتزها بمبالغ مالية، بعد تهديدها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضبطت الشرطة بحوزة المتهم هاتفين خلويين وحاسوبًا محمولًا، تحتوي ذاكراتها على صور ومشاهد فيديو لأعداد هائلة من النساء وهن عاريات وبأوضاع "خادشة للحياء العام"، إضافةً الى ضبط عدد من الحوالات البريدية المالية المرسلة من تلك النسوة بعد أن قام بتهديدهن وابتزازهن.

وبعد التحقيق معه اعترف الجاني أنه كان يقوم بالتعرف على النساء من خلال تطبيقات التواصل على الهواتف الذكية، وإيهامهن أن زوجته قد توفيت بحادث سير في أمريكا، ولديه طفلة عمرها عشر سنوات، ويرغب بالارتباط بالزواج من سيدة تعينه على تربية طفلته.

وبعد أن كان يكسب ثقة الضحية التي يوهمها أنها ستصبح زوجته في أقرب فرصة ممكنة، يحصل على فرصة تصويرها وهي في “حالة حميمية” معه، ليقوم بعد ذلك بابتزازها مالياً وتهديدها بنشر صورها بحال لم تقم بإرسال المال له.

ونجح الجاني بالحصول على أموال من الفتيات اللاتي كان بعضهن يرسل له مبلغًا يصل إلى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية (10 آلاف دولار أمريكي).

وأظهرت التحقيقات أن الرجل بدأ بارتكاب جرائمه اللأخلاقية العام 2014، وأن جرائمه لم تقتصر على النساء اللبنانيات، بل طالت أعداداً كبيرةً من النساء في عدة دول أخرى، منها دول خليجية.

وأوضحت الشرطة، أنه بعد صدور أمر من القضاء المختص بتوقيفه واحتجازه، تم الاستماع لإفادة عدد من السيدات اللواتي أكّدن جميعهن أنهن تعرّضن لعملياته الاحتيالية وابتزازه المادي، واتّخذن صفة الادعاء الشخصي بحقه.