نشر أنتوني وود، المدير التنفيذي لمجلس المباني الشاهقة والمواطن الحضارية الأمريكي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لزيارته لمشروع إنشاء "برج المملكة" في جدة، ، حيث استقل مصعداً محمولاً على رافعة عملاقة.

وكشف المقطع، الذي صوّر من المصعد المخصص لرفع مواد البناء إلى الأدوار الشاهقة في البرج، واستقله وود بصحبة عدد من المهندسين والعمال العرب والأجانب العاملين بالموقع، عن أعلى نقطة في المبنى، ليعطي رؤية كاملة له، حيث تحرك المصعد في جميع الاتجاهات، كاشفا عن الأعمال الكبرى في المشروع.

وأوضح الحديث بين مستقلّي المصعد، أنها المرة الأولى التي يقوم فيها بعضهم بتلك الجولة، في مصعد محمول على رافعة عملاقة بهذا الشكل، في حين شبّه أحدهم الجولة بركوب قطار الملاهي الأفعواني "رولر كوستر"، بعد أن ارتفع بهم 250 متراً في الهواء.

يُذكر أن أنتوني وود قام بتصوير المقطع في شهر مايو الماضي، خلال زيارته لدبي وجدة لبحث إمكانية عقد مؤتمر عن الإنشاءات العام القادم 2018 في المنطقة.