نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، عدداً من الجرائم، من بينها اغتصاب بائع أفريقي، سيدة عربية في شقتها، بعد الدخول إليها بالقوة، وإضرام مجموعة من العمال النار في مستودع تابع للشركة التي يعملون فيها، بعد القيام بأعمال شغب وتخريب وفوضى في أحد المشروعات التابعة للشركة، إلى جانب نظر ثلاث قضايا سرقة، متهمة فيها ثلاث خادمات، قمن بها قبل هربهن من منازل المجني عليهم.

وأحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، بائعاً أفريقياً بتهمة اغتصاب «أربعينية» عربية، بعد دخول شقتها عنوة، وشل حركتها، مستخدماً عصا خشبية في تهديدها وترهيبها لتنفيذ جريمته.

ودلت التحقيقات أن المتهم البالغ من العمر 28 عاماً هو صاحب سوابق، ومتورط بتهم الشروع في هتك العرض بالإكراه، والسرقة بالإكراه، وتعاطي المشروبات الكحولية.

وقررت المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الذي لا تعرفه من قبل، حضر في شهر ديسمبر من عام 2014 إلى البناية التي تقطن فيها وطرق باب شقتها، وتحدث معها من خلف الباب، سائلاً عن صديقتها، وعن رقم هاتفها، ولكنها نهرته قبل أن يعود ثانية بعيد انتصاف ليل اليوم التالي، ويكسر باب الشقة ويدخل إليها، ويهددها بعصا خشبية كانت بحوزته، ثم يغتصبها مستغلاً وجودها بمفردها.

أعمال شغب

وفي قضية ثانية، قالت النيابة العامة إن عاملاً آسيوياً أضرم النار عمداً في مستودع تابع لشركة المقاولات التي يعمل فيها، بالاشتراك مع آخرين هاربين، إضافة إلى إتلاف عدد من المركبات، وتخريب عدد من الفلل التابعة للشركة.

وشهد مهندس عربي في الشركة المتضررة، بأنه لدى وصوله مكان الواقعة، شاهد مجموعة من العمال التابعين للمقاول الرئيس للمشروع متجمهرين ويثيرون الفوضى والشغب، ويضرمون النار في أحد المستودعات، زيادة على قيامهم بإتلاف عدد من المركبات الخاصة بجهة العمل، وشركة أخرى، وتخريب عدد من الفلل التي كانت جاهزة للتسليم ضمن المشروع.

وشهد سائق حافلة تابعة للشركة عينها، بأن العمال أثاروا بعد الانتهاء من عملهم في مساء يوم الواقعة، الشغبَ والفوضى في الموقع، ووضعوا ألواحاً وقطعاً خشبية أمام ممر الحافلة التي يقودها، ومنعوه من المغادرة، كما توجهوا إلى داخل مجموعة من الفلل التابعة للمشروع، ودمروا محتوياتها، قبل أن يتوجهوا إلى أحد المستودعات ويضرموا النار فيه، ويتلفوا أيضاً مجموعة من المركبات التابعة للشركة وشركات أخرى، مشيراً إلى أن الجناة استمروا في أعمالهم التخريبية إلى حين حضور أفراد مكافحة الشغب، الذين سارعوا إلى إنهاء حالة الفوضى في المكان، ونقل العمال إلى سكنهم.

ولفت إلى أن المتهم المحال إلى المحكمة، كان من بين العمال الذين يعملون في الموقع، وهو الذي حرضهم على إثارة الفوضى وارتكاب أفعال الحرق والتخريب والإتلاف سالفة الذكر.