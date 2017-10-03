تواجه إحدى المعلمات الأميركيات في مدرسة ثانوية، حكم السجن لستة أعوام، بعد أن أنشأت سردابا لممارسة الجنس مع طلبة قصّر في صف مدرسي.



ووفقا لموقع "ميركيوري نيوز" الأميركي، قامت دانييل ماتكو (36 عاما) بممارسة الجنس مع طلابها القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا.

وقامت باتكو بالممارسات مع القاصرين ما بين سبتمبر ونوفمبر من عام 2015، داخل حرم المدرسة التي عملت بها.

وقالت المدعي العام التي عينتها الولاية، كارين غودوتي، "ليس من المتعارف عليه أن نرى مدرسين يقومون بتلك الأفعال.. لكننا نراها من حين إلى آخر".

وستسجن ماتكو لستة أعوام، كما سيتم تسجيلها كـ"معتدية جنسية" في سجلات الشرطة.