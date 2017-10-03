ابتكر شاب سعودي طريقة جديدة وسهلة لتغيير إطارات المركبات من خلال تركيبها وفكها دون الحاجة إلى مسامير، ليحصل بموجبها على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.



وأظهر مقطع فيديو متداول، المخترع ويدعى رستم مدخلي وهو يشرح اختراعه الجديد، مبيناً أنه استغنى تماماً عن أية مسامير لتثبيت إطارات المركبة، واكتفى فقط بعمل ترس بقاعدة مثبتة يتم تركيب الإطار فيه، ومن ثم تأمينه بواسطة مفتاح يشبه مفتاح السيارة.



وقال "مدخلي" في مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إنه نجح في التوصل لاختراعه الجديد بعد عام ونصف من العمل في إيجاد حلول لتركيب إطارات السيارات بطريقة سهلة، لافتاً إلى أن المشروع به كثير من التفاصيل الدقيقة وجرى تنفيذه بتكلفة مالية تتراوح بين 16 إلى 18 ألف ريال.



وأشار إلى أنه تلقى قرابة 1000 اتصال من رجال ونساء يرغبون في شراء إطارات لسياراتهم، موضحاً أنه ليس لديه الإمكانية لتصنيع المزيد منها، لكنه في انتظار وصول عروض جادة لتمويل المشروع وتصنيع العديد من الإطارات وطرحها بالأسواق