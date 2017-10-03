غطّت سحابة من الغبار الكثيف سماء مدينة نيويورك الأمريكية، إثر عملية هدم لجسر "كوزيوسكو" الشهير الذي يربط بين بروكلين وكوينز.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تم هدم الجسر بسبب أزمة ازدحام السيارات التي استمرت لعقود طويلة، وقد بني جسر جديد أوسع بجواره ليتسع لكل السيارات المارة فوقه.

وكان جسر "كوزيوسكو" الشهير قد دُشن في عام 1939، ويبلغ ارتفاعه نحو 125 قدماً، ويقع الجسر القديم فوق طريق سريع يكتظ عادة بالسيارات، ولكن طاقة الجسر كانت لا تحتمل أكثر من 10 آلاف سيارة، ولكنه تحمّل لسنوات طويلة ما يقرب من 180 ألف سيارة، مما أدى إلى حدوث تصدعات في البناء العتيق.





