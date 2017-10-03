في مصادفةٍ غريبة، وحدثٍ عالمي نادر ، أنجبت سيدة سورية من أصول تركمانية مولودها في نفس اللحظة التي استقبلت ابنتها طفلها الجديد وفي المستشفى نفسها .

وتلقّت المواطنة السورية غادة التي وصلت لتركيا قبل 3 أعوام هاربةً من الحرب برفقة عائلتها، نبأ حملها وحمل والدتها في الأسبوع ذاته، حيث توجهتا للطبيب معاً وقامتا بالفحص في نفس اليوم لتتبين صحة حملهما.

وفي التفاصيل : وضعت فاطمة بيرينجي 42 عاماً ، بنتها غادة بيرينجي 21 عاماً طفليهما في نفس اللحظة، بعدما أجرى لهما أطباء أتراك عمليةً قيصيرية في إحدى مستشفيات ولاية قونيا وسط تركيا.

وبحسب الأطباء، هذه هي المرة الأولى في العالم التي تلد فيها أمٌ وابنتها في نفس اللحظة بعد متابعتهما لحالتهما الصحية، فوضعتا مولوديهما في نفس اللحظة، وبنفس المستشفى بعمليتين قيصريتين متزامنتين.

وأعربت الأم وابنتها بعد نجاح العملية عن سعادتهما الغامرة بحدوث هذه المصادفة، وقدمتا الشكر للطواقم الطبية التي قدمت لهما المساعدة طوال الفترة الماضية.

وأطلقت فاطمة وابنتها غادة على مولوديهما اسم رجب، وطيب، تعبيراً عن حبهما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبلغ وزن مولود الفتاة 4 كيلو غرامات فيما بلغ وزن شقيقها الجديد 2 و900 كيلو غرام.

وكانت فاطمة وابنتها ، من أصول تركمانية، قد فرّتا من سوريا قبل 3 سنوات نتيجة الحرب، ولجأتا إلى ولاية قونيا بمنطقة الأناضول.