منحت جائزة نوبل للطب للعام 2017 امس الى الباحثين الاميركيين جيفري سي. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ الذين اوضحت اعمالهم حول الساعة البيولوجية كيفية تكيف الجسم مع توالي النهار والليل، فضلا عن اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة.

واعلنت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا في ستوكهولم انها كافأت الباحثين الثلاثة «لاكتشافهم الآليات الجزيئية التي تنظم ايقاع الساعة البيولوجية» للجسم التي تمتد على 24 ساعة لدى البشر وتسمح للكائنات الحية بالتكيف مع المراحل المختلفة للنهار والليل.

وأوضحت اللجنة ان الباحثين الثلاثة «تمكنوا من الولوج الى ساعتنا البيولوجية والكشف عن عملها الداخلي. وتفسر اكتشافاتهم كيف ان النبات والحيوانات والكائنات البشرية تكيف ايقاعها البيولوجي لكي يكون متزامنا مع دوران الارض».

وتشمل الساعة البيولوجية وظائف حيوية لدى الكائنات الحية المتعددة الخلايا فهي تنظم النوم والعادات الغذائية وضغط الدم وحرارة الجسم.

وابرزت الابحاث الحديثة الدور الاساسي لهذه الآلية في امد الحياة والصحة مثل الانعكاسات السلبية على المدى الطويل للعمل ليلا على الجسم لدى الممرضات خصوصا.

واشار مايكل هاستينغز الباحث في كامبريدج (انجلترا) «ما ان تضطرب ساعتنا البيولوجية، تصبح اجسامنا اكثر عرضة للامراض. هذه الساعة تضبط نظام المناعة في اجسامنا».

وتمكن هال وروسباخ اللذان كانا يعملان معا في جامعة براندايس في بوسطن ومايكل يانغ من جامعة روكفلر في نيويورك، من خلال مراقبة الذباب من عزل جينة توقيت داخل الخلية تتحكم بالايقاع البيولوجي.

واظهر هال وروسباخ لاحقا ان هذه الجينة اذا عملت بشكل صحيح تفرز بروتينة تتراكم في الخلية خلال الليل وتتفكك خلال النهار.

واوضحت جويل ادريين وهي مديرة ابحاث في المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي «كل خلية لديها جينات التوقيت تحدد الوقت المناسب لتكون الخلية نشطة او لتكون مرتاحة».

وحدد مايكل يانغ جينة ثانية في الساعة البيولوجية وجينة ثالثة اساسيتين في ضبط هذه الآلية. وقالت جويل ادريين التي ترأس المعهد الوطني للنوم واليقظة ان الساعة البيولوحية التي تقع في الدماغ تلعب دور قائد الاوركسترا بين كل الخلايا «لان الفوضى ستعم ان عملت كل خلية بوتيرتها الخاصة».

وحصل روسباخ (73 عاما) المولود في ميزوري على شهادة دكتوراه العام 1970 من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ام آي تي) في الولايات المتحدة.