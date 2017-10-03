أظهرت دراسة علمية حديثة أن عدم تناول طعام الفطور يمكن أن يضاعف من مخاطر الإصابة بتصلّب الشرايين الذي يمكن أن يكون قاتلا.

وجاء في هذه الدراسة المنشورة في مجلة معهد طب القلب الأميركي، والتي شملت أربعة آلاف موظف على مدى ست سنوات يعيشون في إسبانيا، إن الباحثين لاحظوا وجود أضرار أصابت شرايين أشخاص حتى من قبل أن يشخّص لديهم المرض.

وبحسب الباحثين، يمكن أن يشكّل هذا الاكتشاف أداة مهمة في التصدي لأمراض القلب الوعائية المسؤولة عن أكبر عدد من الوفيات في العالم.

وقال فالنتان فوستر مدير مستشفى ماونت سايناي ورئيس تحرير مجلة معهد الطب "الأشخاص الذين لا يتناولون الفطور يعيشون نمط حياة غير صحي عادة".

وأضاف "تُثبت هذه الدراسة أن عدم تناول طعام الفطور هو عادة سيئة ينبغي تغييرها لتجنب الإصابة بأمراض القلب".