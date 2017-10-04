شاب مصري لجأ لارتداء نقاب وذهب به لمنزل حبيبته لمقابلتها

لجأ شاب مصري لـ ارتداء نقاب نسائي وذهب به لمنزل حبيبته لمقابلتها، فكشفه الأهالي وانهالوا عليه بالضرب المبرح وسلموه للأمن.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية شمال مصر بلاغا يفيد باحتجاز عدد كبير من أهالي قرية سوادة أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس لشاب تم ضبطه مرتدياً نقاباً نسائياً محاولاً التسلل إلى منزل أحد الأهالي لـمقابلة حبيبته في غياب أسرتها.

وكشف الأهالي الشاب من طريقة سيره وحذائه الرجالي فاستوقفوه ونزعوا عنه النقاب ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح، وطافوا به بعض شوارع القرية لفضحه.

وتبين أن الشاب ويدعى "أحمد. ع. م" 22 عامًا، يحب فتاة من القرية ورفض والدها خطبتها له أكثر من مرة، وعقب عودته من إجازة بعمله خارج مصر، أراد زيارتها فارتدى النقاب وتوجه لمنزلها على أنه صديقة لها ليتمكن من رؤيتها في غياب أسرتها، ولكن اكتشف الجيران أمره.

وتم القبض على الشاب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.