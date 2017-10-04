نمارس خلال حياتنا اليومية الكثير من العادات الصحية الخاطئة التي إما اكتسبناها في شبابنا، أو نمت معنا منذ طفولتنا من دون أن نفكر بمدى ضررها على أجسامنا.



وقليلون من يهتمون باتباع نظام غذائي للحفاظ على صحتهم، إلا أنه في زمن الوجبات السريعة، لا بد لنا من تعويد أنفسنا على بعض الممارسات الصحية للتخفيف من احتمالية موتنا مبكرًا.



وينصح زاند فان توليكن، وهو أحد مالكي شركة "ويرلابس"، الشركة السويدية المطورة لخدمات فحوص الدم المتاحة حاليًا في بريطانيا، بضرورة إجراء فحص دم سنويًا للتأكد من صحة أجسامنا وخلوها من الأمراض. ويشير إلى عدد من العادات الصحية البسيطة، والتي تضمن لنا حياة أطول.

الاستحمام بمياه باردة



يشرح الدكتور، زاند فان توليكن، كيف يمكن للاستحمام بمياه باردة أن يخفف من الإجهاد العصبي الذي قد نعاني منه، وضرورة تحفيز ذلك عن طريق ممارسة الرياضة، حيث نشرت مجلة "استقلاب الخلية" في عام 2014 عدة دراسات صادرة عن معهد "غارفان" للبحوث الطبية في مدينة سيدني، في أستراليا، تؤكد أن الارتعاش الناتج عن الاستحمام بالماء البارد، يساعد على حرق الشحوم، وتحويل الدهن الأبيض ( والذي يعد مصدر الطاقة في الجسم) إلى دهن بني (وهو الدهن المسؤول عن توليد الحرارة لتدفئة الكائن الحي).

الحصول على كمية كافية من النوم



يؤكد العلماء في كلية ويل كورنيل للطب في الدوحة، أن فقدان 30 دقيقة من النوم يوميًا لمدة أسبوع يمكن أن يسبب السمنة، حيث تتراكم الديون للنوم لدى أغلب الناس المرتبطين بالتزامات اجتماعية ومهنية خلال أيام الأسبوع، ليعوضوها أخيرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع بالنوم لفترة طويلة، مما يسبب اضطرابات في استقلاب الجسم على المدى البعيد.



وأشارت دراسة أجريت في عام 2015 إلى أن هذه الممارسات الخاطئة تزيد من احتمالية الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري (وهو سكري البالغين).

الاستمرار في الحركة



تشير إحصائيات هيئة الخدمات الصحية إلى أن الإمساك يصيب واحداً من بين كل 7 أشخاص بالغين، والذي يسبب بواسير ونزوفاً هضمية وتلبكاً معوي، إضافة إلى وجود علاقة بين الإمساك المزمن وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لدراسة أجراها علماء من الكلية الأميركية في عام 2012، ولتجنب حدوث ذلك ينصح بممارسة التمارين الرياضية وشرب المياه بكثرة.

الخضوع بانتظام لفحوص الدم



تسبب الأمراض القلبية الوعائية أكثر من ربع حالات الوفاة في بريطانيا، ويعد ارتفاع الليبوبروتين المنخفض الكثافة أو ما يعرف بـ "الكولسترول السيئ" العامل الرئيسي لتصلب الشرايين، ولتجنب حدوث ذلك يجب معرفة مستوى الدسم الذي يفترض بالجسم عدم تجاوزه.



ويقول الدكتور أندرس ليكسل: "إن معرفة مستوى الدهون لديك يمكن أن يشجعك على ممارسة الرياضة وإجراء التغييرات في نظامك الغذائي" ويضيف: "إن إجراء فحوص الدم بشكل دوري يوفر فهمًا جيدًا لكيفية القيام بهذه التغييرات".

شرب القهوة



وجدت دراسة إسبانية أجريت مؤخرًا أن زيادة استهلاك القهوة يمكن أن يخفض من خطر الموت مبكرًا.



وتقول الدكتورة أديلا نافارو (أخصائية أمراض القلب في مستشفى دي نافارا، بامبلونا، في إسبانيا): "إن شرب 4 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يساعد على اتباع نظام غذائي صحي".