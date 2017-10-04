في حادثة غريبة من نوعها، وضعت امرأة هندية، تُدعى سوشيلا، طفلها الذي يبلغ من العمر 18 شهرًا فقط، على الجمر للوفاء بنذر سابق قطعته على نفسها.

ونذرت الأم أن تضع طفلها الذكرعلى الجمر عند ضريح ديني في قرية ألابورا في ولاية كارناتاكا، جنوب غرب الهند، إن عاش وبقي على قيد الحياة، بحسب ما أفادت به صحيفة ديكان هيرالد،.

وتعهدت الأم بهذا العمل غير المألوف بعد أن توفي أطفالها الرضع الثلاثة وتوقفت عن الإنجاب لمدة خمس سنوات.

وتم تجهيز الطفل في وقت مبكر من صباح يوم الأحد عند ضريح القرية، ولفه بمجموعة من الأزهار وأوراق شجرة موز الجنة، ثم تم وضعه على الجمر لبضع دقائق.