شهدت منطقة الدخيلة في الإسكندرية جريمة مأساوية ومروعة، حيث قتل 3 بلطجية لاعب كرة قدم بأحد أندية المحافظة، وألقوا به في الشارع أمام المارة ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

بدأت تفاصيل الواقعة مساء الأحد، حيث استقل لاعب كرة قدم يدعى أحمد حمدي حافلة صغيرة متجها لناديه الإسكندرية للبترول لحضور التدريب، وفي الطريق هدده ركاب الحافلة وعددهم 3 بالإضافة للسائق بأسلحة بيضاء لسرقته، قاوم اللاعب الجناة ورفض منحهم متعلقاته وهاتفه الخاص، فأطلقوا عليه النار من سلاح آلي كان بحوزتهم، لتخترق الرصاصة قلبه، وعلى الفور قاموا برميه من السيارة أمام المارة الذين هالتهم الصدمة وحاولوا ملاحقة السيارة دون جدوى.

وقام الأهالي بنقل الشاب الغارق في دمائه إلى مستشفى خاص حيث رفض استقباله بحجة إصابته في جريمة قتل، وهو ما سيضعها ويضع مسؤوليها محل تحقيق أمني، وسارع الأهالي بنقل اللاعب للمستشفى الأميري لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بنزيف حاد.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد السيارة ورقمها وأوصاف الجناة بعد تفريغ كاميرات الشارع الذي وقعت فيه الجريمة، وخلال ساعات قليلة تم التوصل لأحدهم وضبطه، ويجري حاليا البحث عن المتهمين الباقين.