تداول الناشطون على اليوتيوب فيديو يظهر أحد السياح الصينيين الذي قرر الهرب عبر كوابل الهاتف الهوائية هربا من دفع فاتورة الفندق الذي أقام فيه.



ووفقا للمعلومات التي وردت عن الناشطين في شبكة “Weibo” للتواصل الاجتماعي، فقد قرر الشاب الهروب من الفندق عبر أحد كوابل الهواتف المعلقة على ارتفاع 19 طابقا.



وحاول السائح في البداية الحفاظ على توازنه، لكنه علق في منتصف المسافة، ليسرع رجال الإنقاذ لنجدته. ولم يذكر النشطاء أي تفاصيل أخرى عن الحادثة، لكنهم أكدوا أنه تم استدعاء الرجل، بعد إنقاذه، لقسم الشرطة للتحقيق معه.