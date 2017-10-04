فقدت رئيسة «مكتب الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي» بلبنان الرائد سوزان الحاج والتي تعتبر «الاقوى في لبنان» منصبها بعد ان وضعت Like في غير محلها، حيث نقلها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من منصبها، ووضعها «تحت التصرف» واستبدلها بالرائد ألبير خوري، وأجمعت وسائل إعلام لبنانية خلال اليومين الماضيين على أن سبب النقل هو وضعها «لايك» على تغريدة ظنتها إيجابية عن المرأة السعودية، بينما كانت سلبية ومسيئة بوضوح.



لكنها سرعان ما ادركت خطأها على «تويتر» وألغت «اللايك» التي وضعتها، ثم قامت بإغلاق حسابها في الموقع بالمرة، إلا أن ذلك حدث بعد فوات الأوان، لأن التغريدة كانت قد عبرت الحدود وفعلت فعلها، واثارت استياء في السعودية ولبنان معا، فما كان من المدير العام لقوى الأمن الداخلي إلا أن لجأ إلى اتخاذ إجراء عقابي بحق الحاج ليخمد الحريق قبل أن يستعر أكثر وذلك بنقلها من منصبها.



وكانت التغريدة التي كتبها أحد المخرجين اللبنانيين في حسابه «التويتري» يوم 29 سبتمبر الماضي، عكس ما ظنته الرائد سوزان الحاج، اذ تحرف كلام السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة إلى غير معناه، بدلا من أن يثني على منحها هذا الحق.