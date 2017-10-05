صوّرت مجموعة من الشباب فيديو مثيراً في أثناء قيامهم بصيد السمك داخل الجليد، ونشروه على وسائل التواصل الاجتماعي. جريدة "الدايلي ميل" نشرت الفيديو المثير، أثناء رؤية أحد الشباب لسمكة متوسطة الحجم متجمّدة تحت القشرة الجليدية.



ثم يبدأ في تكسير الجليد حولها للظفر بها، ولكنه بمجرد أن حصل عليها وتمكن منها بين يديه حتى فوجئ بشيء مذهل. فقد رأى سمكة صغيرة داخل فم السمكة التي حصل عليها، ويبدو جلياً أن السمكة كانت في طريقها لالتهامها قبل أن تتجمد من شدّة برودة المياه. ويمكن سماع صوت الشاب في الفيديو وهو يقول: "لن يتمكن أي شخص من مشاهدة لقطة نادرة مثل هذه مرة أخرى.. سمكة متجمدة تأكل سمكة صغيرة".