أظهرت دراسة حديثة أن القطط الوحشية أو الأليفة تقتل أكثر من مليون طائر أسترالي بشكل يومي عبر البلاد.

وبحسب الدراسة التي أجراها علماء بيئة أستراليون ونشرت في مجلة بيولوجيكال كونفيرزيشن، فإن القطط الوحشية تقتل 316 مليون طائر بينما تقتل القطط الأليفة 61 مليون طائر سنويا في أستراليا.

وقال مدير البحث في الدراسة جون ووينارسكي، الأستاذ في جامعة تشارلز داروين: "الجميع يعرف أن القطط تقتل الطيور، ولكن هذه الدراسة تبين أن كمية الافتراس على المستوى الوطني مذهلة، ومن المرجح أن تقود الانحدار المستمر للعديد من الأنواع".

وذكرت الدراسة أن القطط الوحشية تتغذى على نسبة كبيرة من الطيور في نظامها الغذائي اكثر من الحيوانات المفترسة الرئيسية الأخرى من الثدييات.

وتستند التقديرات إلى تحليل النتائج لما يقرب من 200 دراسة منفصلة في جميع أنحاء البلاد.

وقال البحث إن القطط تقتل 338 نوعا من الطيور المحلية، أي ما يقرب من نصف إجمالي أنواع الطيور المحلية في أستراليا، بما فيها 71 نوعا مهددا بالانقراض.