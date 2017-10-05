تحدثت فتاة هندية للمرة الأولى عن معانتها مع الأورام الخضمة التي تغطي وجهها في أعقاب وفاة والدتها، والتي جعلتها حبيسة المنزل، لتعتمد بشكل كامل على والدها في شؤونها اليومية.

وتعاني الفتاة التي تدعى روبي (18 عاماً) من حالة مرضية، تسمى الورم الليفي العصبي منذ نحو 13 عام، والتي تتسبب بنمو الجلد في بعض المناطق بشكل أضخم بكثير من المعتاد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتوفيت والدة روبي في عام 2013، وباتت تعتمد بشكل كامل منذ ذلك الوقت على والدها السيد لا موني (68 عاماً)، لشراء الطعام والملابس والحاجيات الأخرى، لعدم قدرتها على الخروج من المنزل بسبب مظهرها الغريب.

إلا أن روبي لا تزال تحلم بأن تتزوج وتنشىء أسرة كغيرها من الفتيات، حيث تقول "لدي وجه مرعب، وكغيري من الفتيات، أحلم بالزواج وارتداء ثوب الزفاف، لكن أحداً لن يكون على استعداد للزواج مني بهذا الوجه".

وبدأ والد روبي بملاحظة كتل صغيرة على وجهها، عندما كانت تبلغ من العمر 3 سنوات فقط، وعرضاها على العديد من الأطباء، إلا أن أياً منهم لم يتمكن من علاجها. وعندما تقدمت في العمر، حاولت روبي أن تعيش حياة طبيعية، لكن الأورام ازدادت سوءاً، مما اضطرها إلى ترك المدرسة، بسبب التعليقات السلبية لزميلاتها، وامتنعت أيضاً عن الخروج من المنزل لنفس السبب.

ويكمن العلاج الوحيد لهذه الحالة في العمليات الجراحية، التي يمكن أن تساعد على تخفيف حجم الأورام، ولكن مع هذا المرض، يمكن أن تعود الأورام لتنمو من جديد بعد بضع سنوات.