يمكن أن يكون السفر إلى خارج البلاد أمراً مكلفاً للغاية ولا يمكن لذوي الميزانيات المحدودة أن يتحملوا نفقات السفر الباهظة التي تتجاوز آلاف الدولارات في الكثير من الأحيان.

ولكن تكاليف السفر تختلف من بلد لآخر، إذ أن هنالك العديد من البلدان التي يمكن للسائح زيارتها بميزانية محدودة، ويستمتع برحلة رائعة بتكاليف بسيطة. فيما يلي أرخص 5 بلدان سياحية في العالم تناسب ذوي الميزانيات المتواضعة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار أونلاين:

1- بوخارا، نيبال

تعتبر بوخارا وجهة مناسبة للسياح ذوي الميزانية المحدودة، إذ يبلغ متوسط التكاليف 20 دولار لليوم الواحد. وتعتبر بوخارا التي تقع على ضفاف بحيرة رائعة، مكاناً مثالياً لقضاء رحلة في أحضان الطبيعة الخلابة.

2- هانوي، فيتنام

تبلغ تكاليف الإقامة في العاضمة الفيتنامية هانوي حوالي 17 دولاراً في اليوم الواحد. وتعد المدينة الصاخبة مكاناً رائعاً لقضاء عطلتك في التسوق وتذوق بعض الأطباق المحلية الرائعة من الباعة المتجولين بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى القيام برحلات خارج العاصمة لرؤية المناظر البحرية الخلابة في خليج هالونغ.

3- مدينة هو تشي منه، فيتنام

يمكن الاستمتاع برحلة في مدينة هو تشي منه والتجوال عبر شوارعها على إحدى الدراجات البخارية التي تعج بها المدينة، وفي أسواقها الليلية الجميلة. ولا تتجاوز تكلفة الإقامة في المدينة 17 دولار أمريكي.

4- القاهرة، مصر

تعتبر الأهرامات الوجهة السياحية الرئيسية في مصر والتي يأمها السياح من جميع أنحاء العالم، ولا تتجاوز تكلفة زيارة الأهرامات 5 دولارات للشخص الواحد. بالإضافة إلى إمكانية تناول الطعام بأسعار رخيصة في الكثير من المطاعم المنتشرة في أنحاء المدينة.

5- شيانغ ماي، تايلاند

تعتبر مدينة شيانغ ماي ثاني أكبر مدينة في تايلاند بعد العاصمة بانكوك، وتقدم طيفاً واسعاً من العروض الثقافية والسياحية للزوار. يمكن للسائح الإقامة في فنادق ثلاث نجوم بأسعار مناسبة.