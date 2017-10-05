قضت محكمة بلجيكية بالسجن 14 عامًا ودفع تعويض قدره 45 ألف يورو، بحق سيدة من أصول هولندية، بتهمة محاولة قتل ابنتيها التوأم مع سبق الإصرار والترصد.

وحاولت ميريل غرام وريثة العلامة التجارية للحقائب Kipling، ذبح ابنتيها في أيلول/ سبتمبر 2015، فكتبت العديد من رسائل الوداع وحضرت السكاكين، ثم قامت الساعة الثانية صباحًا، ودخلت غرفة الفتاتين وشرعت في قتل الأولى التي صرخت من الألم.

وتنبهت الأخت الثانية وبدأت الاستنجاد بمربيتهما التي استدعت الشرطة، ليتم إلقاء القبض على الأم ونقل الفتاة المصابة في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وبحسب تصريحات المتهمة فقد كانت تنوي الانتحار واصطحاب طفلتيها معها، لأنها كانت تمر بأزمة عاطفية بعدما هجرها زوجها وخانها مع إحدى صديقاتها، مضيفة: “كنا سنرحل نحن الثلاثة، فلم أعد استطيع العيش، لقد أخذ داني كل شيء معه”.

وحاول دفاع ميريل غرام أن يقدمها باعتبارها ضحية وليست مجرمة محترفة، الأمر الذي أخذته المحكمة بعين الاعتبار بالرغم من خطورة الجريمة .