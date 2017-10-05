كغيرها من الفنانين والفنانات الذين كانوا يعادون الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية، تعهدت مايلي سايرس قبل نتائج الانتخابات أن تترك أميركا لو فاز ترامب، والآن حان وقت مواجهة تصريحاتها.

وبعد نحو 10 اشهر من فوز ترامب، علت بعض الأصوات مطالب نجمة ديزني السابقة بالرحيل، وحفل حسابها على انستغرام بمطالبات تسأل منها تنفيذ ما تعهدت به والرحيل، إلا أن سايرس أكدت أنها لن تغادر أميركا وأن هذا الطلب «محض غباء وجهل»، وقالت في لقاء إعلامي ان مغادرتها أميركا تعني تخليها عن بلدها.

وقالت المغنية الشابة ان مكان وجودها لا يهم أصلا لأنها تمتلك صوتا مسموعا أينما كانت، وبأنها ستحرص على ذلك.

وقالت المغنية الناشطة سياسيا انها كتبت أغنية في ألبومها الجديد من وحي المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون اسمها Inspired أو «ملهمة».

وأكدت أن حفلها المقبل في فيغاس سيستعرض كلمات: العدالة والمساواة والرعاية الصحية والحرية والتحرر والتعبير، وأوضحت أن هذه المفاهيم هي عنوان أميركا التي تعرفها وأن الحفل ليس حفلا أميركيا إذا كان مليئا بالكره والتمييز والعنف، على حد تعبيرها.

يذكر انه من الفنانين الآخرين الذين هددوا بالرحيل عن أميركا سامويل أل جاكسون وتشيلسي هاندلر وغيرهما.