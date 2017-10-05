فاز ثلاثة باحثين من الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا، امس الرابع من اكتوبر، بجائزة «نوبل» في الكيمياء 2017. وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن جاكوب دوشيت، من جامعة «لوزان»، وخواكيم فرانك من جامعة «كولومبيا»، وريتشارد هندروسون، من مختبر «مرك للبيولوجيا الجزيئية» في جامعة «كامبريدج»، فازوا بجائزة «نوبل في الكيمياء».

وأشارت إلى أنهم حصلوا على الجائزة، التي تصل قيمتها لنحو 1.1 مليون دولار، بسبب مجهوداتهم في تطوير «مجهر إلكتروني» يسمح بـ«تجميد الجزيئات الحيوية» في منتصف حركتها وتصوير عمليات لم يسبق لها رؤيتها من قبل.

ويمكن بفضل ذلك «المجهر» دراسة لبنات لا نهائية من المواد، ودراسة اللبنات الأساسية للحياة، كما يمكن من خلال ذلك المجهر دراسة ورسم خريطة كيفية إصلاح الأحماض النووية التالفة، ما قد يؤدي إلى تحسين علاجات السرطان.