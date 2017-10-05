تم تجريد ملكة جمال ميانمار من لقبها السابق، بسبب مقطع فيديو يكشف مشاركتها في اعمال عنف ضد مسلمي الروهينغا بولاية راخين.

وكانت تشوي إين سي قد وضعت المقطع على الإنترنت الأسبوع الماضي، متهمة فيه متشددي الروهينغا بالعمل على استمرارالاضطرابات.

وفقدت ملكة جمال ميانمار البالغة من العمر 19 عاما لقبها بعد ان أعلن المنظمون ذلك، معللين قرارهم بأنها انتهكت قواعد العقد، ولم تتصرف كنموذج يحتذى به، ولكنهم لم يذكروا مقطع الفيديو الذي نشرته.

وتقول ملكة الجمال عن الفيديو المصور الذي وضعته على صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، إن جيش إنقاذ الروهينغا في هجماته تجاوز كل الحدود.