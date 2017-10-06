وثّقت شابة عبر كاميرا هاتفها المحمول، لحظة مقتلها بالرصاص، وذلك بعد أن أطلق عليها أحد جيرانها النار من مسدسه ولاذ بالفرار.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان أحد جيران سيدة برازيلية تدعى "فيلا ماتيس" يوجه لها شتائم بعد مشاجرة جرت بينهما، فأرادت توثيق ذلك بالصوت والصورة، عبر هاتفها المحمول لكي تعرضه على زوجها لاحقًا.





ووفقا للتقارير المحلية، ادعى جوليانو أن الضحية نشرت الأكاذيب حوله، كما دخلا في خلاف سابق بشأن أطفالهما، حيث قامت الضحية بتسجيل اللقطات لتثبت لزوجها أنه تم إهانتها دون ذنب من قبل جارها. وفي غضون دقيقتين فقط من مشادة كلامية هادئة، خرج الرجل البالغ من العمر 40 عاما عن السيطرة وأخرج مسدسه، ويمكن سماع صوت الضحية تتوسل له وصرخاتها العالية قبل أن يطلق النار عليها وتسقط على الأرض.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، نُقلت المرأة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إسعافها وإنقاذ حياتها، فقد توفيت بعد ساعات قليلة من وصولها إلى المستشفى، في حين تم القبض على القاتل وتمت إحالته للجهات القضائية.