أوصى خبير التغذية الألماني هارالد زايتس بإدراج مجموعة الخضروات المعروفة باسم "الكرنبيات" ضمن النظام الغذائي اليومي، حيث تعد هذه المجموعة، التي تضم الكثير من الأصناف أشهرها الكرنب والقرنبيط والبروكلي، كنزاً من المعادن والفيتامينات.

وأوضح زايتس أنه قلما يوجد صنف من الخضروات يزخر بالمعادن والفيتامينات والعناصر النزرة (مثل الحديد واليود والنحاس والمنجنيز والسيلينيوم والزنك) والمواد الحيوية الفعالة بنسبة متوازنة مثل الكرنب المعروف أيضا باسم "الملفوف".

ويمتاز القرنبيط بأنه غنى بفيتامين C وفيتامين B وفيتامين K والحديد المهم لنقل الأوكسجين وبناء الدم والبوتاسيوم المهم لإدرار البول.

أما البروكلي فيشتمل على فيتامين C وفيتامينات B والبوتاسيوم وحمض الفوليك المهم لبناء الخلايا الجديدة وعملية أيض الأعصاب. كما أنه غني بمواد "الجلوكوسينولات"، والتي من المزمع أنها تتمتع بتأثير واق من السرطان.