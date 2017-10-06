كثيراً ما نسمع عن أشخاص عانوا من مشكلات أمنية بعد استخدامهم الإنترنت في بعض المقاهي العامة أو الفنادق والمطارات، إذ قد تحتوي هذه الأماكن على برمجيات خبيثة منصّبة مسبقاً.



ولتصفح الإنترنت في الأماكن العامة بأمان، اتبع هذه النصائح التي نشرها موقع «ذا غارديان»:



- عليك أن تتقبل فكرة أن التجسس اللاسلكي أمر مألوف، وأن اللصوص لا يأخذون الإجازات والعطل، وأنهم يعرفون أين يوجد الـ«واي فاي» في الأماكن العامة، ومن خلال جهاز تجسس لاسلكي يمكن للص بسهولة رؤية ما يحدث على الشبكة. ولكن طبعاً، هذا لا يعني أن هناك لصوصاً وقراصنة في كل المقاهي والأماكن العامة.



- كن حذراً من المتفرجين الفضوليين على جهازك، فبعض اللصوص يحاولون السرقة من خلال أخذ لمحة على المعلومات الخاصة بك على جهاز المحمول أو الهاتف الذكي، لذلك انتبه دائماً لمن هو قريب قبل قفل الشاشة أو فتحها، أو وضع كلمات السر الخاصة بك.



- لا تستخدم شبكات الـ«واي فاي» العامة للوصول إلى المعلومات المالية.



- لا تدخل موقع البنك أو بطاقة الائتمان أو التطبيق على شبكة مفتوحة. وكذلك لا تقم بعمليات الشراء عبر الإنترنت أو تلقي رسائل البريد الإلكتروني الحساسة. في هذه الحالة سيكون إيقاف شبكة الـ«واي فاي» العامة وتمكين شبكة المحمول الخاص بك أكثر أماناً.



- يجب أن تتأكد من أن بقع الأمان الخاصة بجهاز الكومبيوتر محدثة، وأن يكون لديك برامج لمكافحة البرامج الضارة وجدار ناري في مكانه.



- لمزيد من الأمان، قم بإيقاف تشغيل مشاركة الملفات والطابعات، حيث يمكن أن يسمح فتح الملفات بمشاركة الهاكر بوضع برامج ضارة على جهاز الكومبيوتر. أيضاً، قم بإيقاف كل من «واي فاي» و«بلوتوث» على الفور، عندما تنتهي من استخدامهما.



- ضرورة استخدام الـ«في بي إن» أو الإنترنت المفتوح عبر «شبكة خاصة افتراضية». وبعبارة أخرى، يتم تشفير جميع الاتصالات بين جهازك وخط الإنترنت التابع للفندق أو المطعم، بحيث لا يمكن لأحد أن يطلع على معلوماتك إلا أنت.