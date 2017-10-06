لربما يمكننا القول أن عام 2017 كان عام الظواهر الفلكية بلا منازع، على الأقل خلال العقود القليلة الماضية، كسوف كلي وجزئي وأكثر من خسوف للقمر، مرور كويكبات هائلة بجوار الأرض وسقوط قطع من نيازك، وتجلي القمر بأجمل صوره أكثر من مرة، ويبدو أنه الكوكب الجار وقنديل الأرض يأبى أن يمضي عامنا هذا دون إطلالة مميزة أخيرة له.

إذ سيكون المراقبون في المملكة المتحدة على موعد مع ظاهرة "harvest moon" "قمر الحصاد"، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تأتي في وقت متأخر على غير العادة هذا العام.

وتمثل هذه الظاهرة تقليديا ظهور أول بدر بعد الاعتدال الخريفي، وكانت تحدث عادة في سبتمبر، إلا أن القمر المكتمل سيظهر في نصف الكرة الشمالي، في 5 أكتوبر من هذا العام.

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وتتبع الدورة القمرية نمطا معينا لمدة 28 يوما، حيث يدور القمر حول الأرض، ما يجعلها غير متزامنة مع الدورة الشمسية "بين 30 و31 يوما"، أي أن الأحداث القمرية تحدث في أوقات غريبة من السنة.

وتمثل ظاهرة "قمر الحصاد" تقليديا بداية موسم الحصاد، وهي الفترة التي يقوم فيها المزارعون بجمع المحاصيل الناضجة استعدادا لفصل الشتاء. وسيضيء البدر السماء ليلا، ما يعطي المزارعين المزيد من الوقت للعمل قبل جمع الحصاد. وتشتهر هذه الظاهرة بتوهج برتقالي محمر للقمر عند اقترابه من الأفق.

وعلى الرغم من أنه ليس من المتوقع أن يظهر "سوبر مون" هذا العام "عندما يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض"، إلا أنه سيكون واضحا في معظم أنحاء بريطانيا. ومن المقرر أن يبدأ الحدث في تمام الساعة 6:40 مساء بتوقيت لندن، ولكن لن يكون القمر في أعظم توهج له حتى الساعة 7:40 مساء.