كشفت شركة غوغل الأميركية عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي بيكسيل، بمواصفات ومميزات غير مسبوقة على أمل منافسة الشركات الكــبرى المسيطرة على سوق الهواتف الذكية.

وأطلقت الشركة في معرض سان فرانسيسكو هاتفي بيكسيل 2 وبيكسيل 2 إكس إل، ويمكنهما التقاط صور سيلفي باستخدام «وضع الصورة الشخصية» بورترية مود، عبر الكاميرات.

وقالت غوغل منتج نظام تشغيل أندرويد للهواتف الذكية، إن ابتكارها الجديد في هواتف، يعني أنها يمكن أن توفر مساحة أكبر للبطارية كما

وضعت مكبرات صوت أمامية.

ومن التغييرات المهمة في الــهواتــف الجديدة إلغاء الفتحة تقليدية لتركيب سماعة رأس، وبدلا من استخدام فتحة 3.5 ملم للسمــاعــة، سيحتاج المستخدمون إما إلى استخدام سماعات رأس لاسلكية، حيث تقوم غوغل ببيع زوج منها يسمى براعم بيكسيل أو سماعة بمقبس يشبه وصلة الشحن.