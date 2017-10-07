تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعة تونسية أثارت الجدل والاستغراب أثناء إحدى اطلالاتها التلفزيونية.

فقد قامت بتقديم نشرة الأحوال الجوية بطريقة غريبة وهي مرتدية اللباس المدرسي وعلى كتفيها حقيبة مدرسية ورفعت شعرها كالفتيات الصغيرات، وتبين أن سبب هذه الإطلالة الغريبة هو مناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقدّمت المذيعة النشرة الجوية وهي تتحدث بأسلوب يشبه الفتيات الصغيرات غير القادرات على التحدث بوضوح، حيث نالت بسبب ذلك اهتمام العديد من النشطاء أغلبهم شنّوا هجوماً ووّجهوا اليها انتقادات لاذعة.