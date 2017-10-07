أصبح الشاب الأردني كمال التلفيتي (33 عامًا)، من سكان مدينة مأدبا التي تقع جنوب غرب العاصمة عمّان، أصغر جدّ في الأردن بعدما أنجبت ابنته حفيدته الأولى.

ونقل موقع “الوكيل” الإخباري الأردني عن التلفيتي قوله “إنه تزوج وعمره 16 عامًا، وزوَّج ابنته في مثل هذا السن أيضًا” وأضاف ” أن لديه 7 أبناء، وأنه سعيد جدًا لأنه أصبح أصغر جدّ في الأردن”.

وأشار التلفيتي إلى أنه “قد يكون أصغر جدّ أيضًا على مستوى الوطن العربي”.



يذكر أن وسائل إعلام عالمية، كانت قد تناقلت خبر أصغر جدّ في العالم عن عمر يناهز الـ 29 عامًا، وهو البريطاني شيم ديفيز.