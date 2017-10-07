حقق جرو صغير شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة أكله الغريبة، حيث يضطر لرفع ساقيه الخلفيتين في كل مرة يحاول فيها أكل الطعام.



لاحظ الزوجان الأسكتلنديان فيونا هاريسون وزوجها كريج العادة الغريبة للكلب بابلو عندما اضطر لتناول الطعام من طبق لأنه صغير جدا على الأكل من وعاء الكلاب.



وتظهر اللقطات الكلب البالغ من العمر 7 أسابيع وهو يرفع ساقيه عن الأرض لتناول الطعام ليبدو وكأنه يقف على يديه ويرقص.

وتعتقد فيونا البالغة من العمر25 عاما أن حجم رأس الكلب أثقل من جسمه الصغير، ما يتسبب في رفع ساقيه في الهواء.