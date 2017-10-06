منحت جائزة نوبل للسلام للعام 2017، اليوم الجمعة، الى منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية" (آيكان)، تكريما لجهودها بهذا الصدد منذ عقد، وذلك على خلفية الأزمتين مع ايران وكوريا الشمالية.

وصرحت رئيسة لجنة نوبل النروجية، بيريت رايس اندرسون، أن "المنظمة تفوز بالجائزة مكافأة على عملها من أجل لفت الانتباه الى التبعات الكارثية لأي استخدام للسلام النووي، ولجهودها السباقة من أجل التوصل الى معاهدة لحظر مثل هذه الاسلحة".

ودعت لجنة نوبل القوى النووية إلى بدء "مفاوضات جدية" لنزع السلاح النووي في العالم، لافتة إلى أن "جائزة السلام هذا العام هي أيضا نداء إلى تلك الدول للشروع في مفاوضات جدية بهدف إزالة الأسلحة النووية البالغ عددها نحو 15 ألف قطعة في العالم بصورة تدريجية ومتوازنة وتحت مراقبة دقيقة".

ومن جانبها أعلنت مديرة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (آيكان) أن حصول المنظمة على جائزة نوبل للسلام للعام 2017 "شرف كبير"، موجهة نداء إلى العالم من أجل التحرك "الآن" لحظر هذه الأسلحة.

وصرحت بياتريس فين في بيان من مقر المنظمة في جنيف، "نعيش فترة من التوتر الدولي الشديد يمكن أن تؤدي فيه الخطب النارية بسهولة وبشكل لا يمكن تفاديه الى فظائع لا توصف. عاد التهديد باندلاع نزاع نووي ماثلا بقوة من جديد. وعلى الأمم أن تعلن الآن دون التباس معارضتها للأسلحة النووية".

ابو/نات/دص