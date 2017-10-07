قد تكون ساعة آبل واحدة من أفضل التقنيات المحمولة، كونها تستطيع تتبع اللياقة البدنية ومعرفة ضربات القلب وضغط الدم. لكن هل بإمكانها أن تنظم درجة حرارة الجسم؟ لا أعتقد ذلك، لكن ساعة Aircon Watch الجديد لديها ميزة خاصة في تنظيم حرارة الجسم والعمل كمُكيّف خاص للجسم.

تعرف على ساعة المُكيّف الشخصيّة الأولى في العالم!



هذه الساعة هي الأولى من نوعها في العالم، وقد وصلت إلى تلك المزايا بفضل تقنية ClimaCon، بحيث أن الساعة تقوم بإطلاق تدفق ساخن أو بارد مباشرة إلى المعصم، وهذا ما يُنظم درجة حرارة الجسم بأكمله. فكرة عملها تقوم على منح إحساس بارد أو دافئ بغض النظر عن المناخ الذي يوجد به المستخدم.

تدعي الشركة المُخترعة لهذه الساعة أن البشر يستطيعون تغيير الإشارة التي يُرسلها جهازنا العصبي إلى الدماغ باستخدام هذه الساعة، وهي التي تعمل على توليد نبضات حارة أو باردة، وبذلك يُمكننا خداع الدماغ في التفكير بأننا أكثر برودة أو أكثر دفئًا مما نحن عليه حقًا.

هذه الساعة تشتمل على جهاز صغير في الحزام يحتوي على تقنية ClimaCon، وهذا الجهاز يكون قريب جدًا من منطقة الأعصاب المُلاصقة لسطح الجلد، وذلك لنقل أقصى قدر ممكن من درجة الحرارة. وفقًا لما قالته الشركة المُصنعة للساعة.

يُمكنك تعيين درجة الحرارة المطلوبة من خلال شاشة عرض مع ثلاثة أزرار رئيسيّة، وهذه الساعة بدورها تقوم بتوليد تلك الحرارة. تتميز تلك الساعة بتصميمعا الودي، وأحزمتها القابلة للتبديل بسهولة، وهذا ما يجعلها سهلة التخصيص. بالإضافة إلى كل تلك المزايا، فإن الساعة تعرض لك الوقت والتاريخ أيضًا.

ساعة Aircon Watch لا تزال تبحث عن مستثمرين من خلال حملة تمويل جماعي على موقع كيك ستارتر، وهي التي حصلت على أكثر من 900 ألف دولار من أصل الهدف المرجو 38 ألف دولار خلال 10 أيام فقط.