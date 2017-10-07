يعتبر التوت الأزرق من ألذ وأشهر الفواكه العنبية الآسيوية التي تنتشر زراعتها في مناطق مختلفة حول العالم بما فيها أمريكا وأوروبا وإفريقيا، ويعتبر من أكثر المنتوجات الزراعيّة ارتفاعاً من حيث سعر البيع..

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن التوت الأزرق "Blueberry" يعد مفتاح الصحة والرشاقة، حيث إنه يقي من بعض الأمراض من ناحية ويساعد على إنقاص الوزن من ناحية أخرى.

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وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها الإلكتروني أن التوت الأزرق غني بمركبات "البوليفينولات" المضادة للأكسدة، التي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة "Free Radicals"، التي تتسبب في شيخوخة الخلايا وترفع خطر الإصابة بالسرطان.

كما تساعد هذه المركبات في الوقاية من السكري وتضيق الأوعية الدموية وتعمل على تثبيط الالتهابات في الجسم، وإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج دراسة مختبرية أمريكية أن مركبات "البوليفينولات" المضادة للأكسدة تساعد أيضا على تفكيك الخلايا الدهنية، مما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.