رغم أن المشاهير يميلون عادة للابتعاد عن الأماكن العامة لأسباب أمنية وغيرها، إلا أن بعضهم قرر تجربة إحساس المواطنين العاديين وركوب المواصلات العامة لأسباب عدة، وتنوعت الاختيارات بين الحافلة ومترو الأنفاق والقطار:

تونجال كورتيز

التقطت الكاميرات صوراً للممثل التركي، تونجال كورتيز، وهو يستقل الحافلة، وتعليقاً عليها قال إنه يحب ركوب الحافلة والتواصل مع الشعب التركي مباشرة، وأنه يعتبر الحافلة سيارته الشخصية الفارهة.

جينيفر لوبيز

نشرت النجمة اللاتينية جينيفر لوبيز صورة لها عبر "فيسبوك"، وهي في محطة قطارات وسمتها بالعبارة "جينفر ذاهبة إلى البيت".

توم كروز

رصدت الكاميرات نجم هوليوود، توم كروز، أثناء تصويره أحد أفلامه في محطة لقطارات الأنفاق. بدا في بعضها منشغلاً مع فريق التصوير، بينما ظهر في أخرى محاطاً بالمعجبين.

كيت ميدلتون

اختارت دوقة كمبردج القيام بجولة في أحد قطارات الأنفاق برفقة الأمير وليام وعدد من الشخصيات الشهيرة إلى جانب المواطنين البريطانيين العاديين.

الملكة إليزابيث

قررت الملكة إليزابيث، في طريقها لزيارة أحد مراكز البحوث، ركوب الحافلة أسوة بالمواطنين البريطانيين العاديين، وقالت إن كونها ملكة لا يعني حرمان نفسها من متعة ركوب الحافلة والحديث إلى الركاب.

ريانا

ظهرت نجمة البوب الأميركية، ريانا، سنة 2012 في إحدى محطات قطار الأنفاق في لندن البريطانية، وقالت بعض الصحف إن ذلك جاء بالتزامن مع عيد ميلادها.